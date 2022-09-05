До этого сообщалось, что Московская биржа планирует возобновить вечерние торги на рынке акций в сентябре. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил директор департамента рынка акций Борис Блохин. Он уточнил, что основная торговая сессия на рынке будет проводиться с 10:00 до 18:50 по московскому времени, а дополнительная вечерняя торговая сессия — с 19:05 до 23:50. Блохин добавил, что основное значение закрытия индекса биржи будет определяться по состоянию на 18:50 по московскому времени.