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23 часа назад

Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в октябре

Lenta.ruиещё 9

В ОПЕК+ приняли решение вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки: добыча нефти в октябре сократится на 100 тысяч баррелей в сутки. Это следует из официального коммюнике организации, сообщает ТАСС.

Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в октябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом подчеркивается, что решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

В документе также говорится, что министры стран ОПЕК+ приняли решение проводить встречи альянса в любое время, чтобы вовремя отреагировать на рыночную ситуацию. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выступает против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и надеется на изменение позиции группы по этому вопросу.

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