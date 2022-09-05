Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в октябре

В ОПЕК+ приняли решение вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки: добыча нефти в октябре сократится на 100 тысяч баррелей в сутки. Это следует из официального коммюнике организации, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом подчеркивается, что решение об увеличении добычи на 100 тысяч баррелей в сутки, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.

В документе также говорится, что министры стран ОПЕК+ приняли решение проводить встречи альянса в любое время, чтобы вовремя отреагировать на рыночную ситуацию. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 октября.