Центробанк повысил курс доллара на 6 сентября до 60,9 рубля

Официальный курс доллара на 6 сентября составит 60,9 рубля, что на 53,2 копейки выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

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В то же время регулятор понизил официальный курс евро на 7,79 копейки до 60,1408 рубля. Для фиксации курсов зарубежных валют ЦБ использует рыночные котировки Московской биржи.

Американская валюта в начале сентября осталась в коридоре 59-61 расчетных единиц. 22 августа регулятор оценивал официальный курс доллара на уровне 59,74 рубля.

Однако инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин утверждал, что ситуация изменится к концу декабря 2022 года. По его оценкам, к тому времени курс доллара может закрепиться на отметке 70-75 рублей. По его прогнозу, к началу осени американская валюта остановится на уровне 60-65 руб., а завершит год в пределах 75 руб.