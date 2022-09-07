Цена нефти опустилась до уровня февраля

Во время торгов в среду, 7 сентября, цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фото: Jason Reed / Reuters Jason Reed / Reuters

По состоянию на 16:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы Brent потеряли порядка трех процентов — баррель стоит 89,86 доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 3,43 процента, до 83,88 доллара.