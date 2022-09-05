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19 часов назад

Украина нашла способ помочь Европе с газом

Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Брюсселе предложил странам Евросоюза хранить газ для собственных нужд в украинских подземных хранилищах (ПХГ), что позволит снизить зависимость от российских поставок, сообщает РИА Новости.

Украина нашла способ помочь Европе с газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Киева найдется место для более чем 30 миллиардов кубометров газа, которые ЕС мог бы использовать наравне с хранилищами на своей территории.

Предложение Шмыгаля в случае его реализации может снизить напряженность с поставками газа в Европу. В настоящее время европейские власти ищут способ пройти предстоящий зимний период при полной остановке поставок из России. Недостаточная емкость ПХГ остается существенным препятствием для решения проблемы.

По состоянию на начало осени Евросоюз существенно опережает график заполнения хранилищ. Президент Франции Эммануэль Макрон указал, что европейские страны в целом готовы к перспективе прекращения поставок российского топлива.

Тем не менее имеющиеся запасы покроют не более 30 процентов потребности региона в газе, поэтому дефицит топлива остается реальной угрозой.

Рынки,Денис Шмыгаль,Эммануэль Макрон,ЕС,
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