Глава Министерства экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек раскрыл, откуда страна будет брать газ на замену российскому. По его словам, поставки будут осуществляться из соседних стран и с помощью плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости .

Политик отметил, что остановка работы «Северного потока» не стала неожиданностью и поставки газа из России больше не играют роли. Хабек заявил, что Германия вынуждена иначе обеспечить энергоснабжение. Для этого будет осуществлен значительный рост поставок энергоресурсов из стран-соседей и задействованы плавучие терминалы СПГ, подчеркнул он. Помимо этого власти ввели определенные меры по экономии. Вице-канцлер выразил уверенность в том, что Германия справится с нехваткой газа.