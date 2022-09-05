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17 часов назад

В Германии раскрыли замену поставкам российского газа

Lenta.ruиещё 5

Глава Министерства экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек раскрыл, откуда страна будет брать газ на замену российскому. По его словам, поставки будут осуществляться из соседних стран и с помощью плавучих терминалов сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что остановка работы «Северного потока» не стала неожиданностью и поставки газа из России больше не играют роли. Хабек заявил, что Германия вынуждена иначе обеспечить энергоснабжение. Для этого будет осуществлен значительный рост поставок энергоресурсов из стран-соседей и задействованы плавучие терминалы СПГ, подчеркнул он. Помимо этого власти ввели определенные меры по экономии. Вице-канцлер выразил уверенность в том, что Германия справится с нехваткой газа.

Итальянцы получили пугающие прогнозы по запасам газа

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что страна сейчас не обсуждает возможность перехода на оплату в рублях сжиженного природного газа (СПГ), в том числе с проекта «Сахалин-2».

Рынки,Роберт Хабек,Николай Шульгинов,
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