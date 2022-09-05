Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание своего собственного страховщика.

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«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант - создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что речь может идти, в том числе, о создании такой компании в России.