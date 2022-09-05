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17 часов назад

Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти

Lenta.ruиещё 4

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил ТАСС, что Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание своего собственного страховщика.

Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант - создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал глава Минэнерго.

Он добавил, что речь может идти, в том числе, о создании такой компании в России.

Ранее Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками. Таким образом Россия пытается помешать переговорам членов «Большой семерки» об исключении для третьих стран из готовящегося запрета ЕС на страхование перевозок топлива.

Рынки,Николай Шульгинов,ЕС,
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