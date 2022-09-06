Назван срок появления российского индикатора нефти

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По его словам, на фоне ухода из страны рейтинговых агентств у России должны быть свои индикаторы.

«В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго», — уточнил он.

Сейчас решается вопрос о том, как подсчитывать этот индикатор и на кого его распределить: только на Россию либо еще на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как указал Королев, речь идет про индикатор, который будет использоваться не только как экспортный бенчмарк, но также и для расчета налогов.