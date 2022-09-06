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2 часа назад

Назван срок появления российского индикатора нефти

Lenta.ru

К концу года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может появиться индикатор на российскую нефть. Такой срок назвал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, его слова приводит ТАСС.

Назван срок появления российского индикатора нефти
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на фоне ухода из страны рейтинговых агентств у России должны быть свои индикаторы.

«В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго», — уточнил он.

Сейчас решается вопрос о том, как подсчитывать этот индикатор и на кого его распределить: только на Россию либо еще на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как указал Королев, речь идет про индикатор, который будет использоваться не только как экспортный бенчмарк, но также и для расчета налогов.

О том, что ФАС предложила сформировать актуальные российские индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии (НГХ) стало известно в конце августа. Инициатива направлена на отказ от зарубежных индикаторов на фоне продолжающегося санкционного давления. Сейчас цены на российскую нефть марки Urals регулируются на основе данных международных компаний Argus и S&P Global Platts. В то же время индексы для определения стоимости продуктов НГХ на российском рынке отсутствуют. Создание отечественных индикаторов позволит России самостоятельно рассчитывать цены на нефть и нефтепродукты.

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