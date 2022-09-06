Банк России объявил о введении новых ограничений

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Фото: ТАСС ТАСС

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря - 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, добавил регулятор.

"Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами", - пояснили в ЦБ.

От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, также рассказали там.

Предписание касается и поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.