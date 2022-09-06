Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

ЦБ решил ограничить продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран

ТАССиещё 12

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Банк России объявил о введении новых ограничений
Фото: ТАССТАСС

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря - 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран, добавил регулятор.

"Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами", - пояснили в ЦБ.

От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, также рассказали там.

Предписание касается и поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

ЦБ изменил правила обмена валюты для физлиц

Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций и на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.

Рынки,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители