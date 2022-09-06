Трейдер объяснил изменение правил для российских инвесторов

Брокеры знали заранее о тех изменениях, которые ожидают фондовый рынок. Многие уже получили статус квалифицированных инвесторов. Те, кто остался в статусе неквалифицированного инвестора, до 1 января еще смогут торговать акциями эмитентов из недружественных стран. А дальше они смогут торговать лишь на Гонконгской бирже или акциями российских компаний. Так объяснил изменения трейдер-блогер, автор Telegram-канала «Hard Trade» Денис Чурилов в беседе с «Лентой.ру».

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Решение ЦБ

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С 1 октября российский Центробанк (ЦБ) ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Подобные предписания уже отправлены брокерам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Брокеры не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15 процентов», — говорится в сообщении. В дальнейшем, с 1 ноября 2022 года, порог для таких сделок составит 10 процентов портфеля, а с 1 декабря — уже только 5 процентов. При этом, с 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Поэтому многие инвесторы, у которых были небольшие счета, подумали об изменении заранее, сообщил трейдер. «Один из банков раздавал статус квалифицированного инвестора большому количеству людей. Этих вкладчиков нововведение уже не коснется», — добавил он.

Чурилов также обратил внимание на то, что ЦБ объяснил свое решение минимизацией рисков. Трейдер убежден, что на сегодняшний день риски с блокировкой активов связаны не только с антироссийскими санкциями, но и с возможным столкновением Китая и США.

«Риск, конечно же, существует. Если произойдет какое-то столкновение Китая и Америки из-за Тайваня, то тогда активы всех инвесторов могут заблокироваться уже вдолгую. Но пока сами американцы не будут отказываться от денег российских инвесторов, потому что эти ребята очень любят деньги и хотят ими пользоваться», — считает он.

Как изменить статус?

Чурилов посоветовал неквалифицированным инвесторам, которые хотят продолжить торговать акциями на фондовых рынках, вариант, как можно переквалифицировать свой статус.

«Для этого нужно открыть брокерский счет и накопить как можно больше денег. Я слышал случаи, когда несколько человек объединялись и складывали все деньги в один счет, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Потом деньги снимали, а статус оставался. И так проделывали с несколькими счетами», — рассказал он.

Судьба неквалифицированных инвесторов

Трейдер считает, что после 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы смогут вернуться на фондовый рынок только после снятия антироссийских санкций.

«На данном этапе будущее неквалифицированных инвесторов будет уже намного более мутное, чем сейчас. Хотя у них останется Гонконгская биржа», — заключил он.

В конце июля ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций. Одной из мер стало ограничение по продаже иностранных акций гражданам без статуса квалифицированного инвестора. Эту инициативу раскритиковала СПБ Биржа, а Минфин одобрил лишь идею запрета на покупку бумаг эмитентов из недружественных стран.