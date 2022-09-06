Евросоюз испытывает уверенность перед наступлением зимы

«Это означает, что есть некоторая уверенность в переходе в зиму», – сказала она.

Необходимый порог заполненности газохранилищ в 80%, который был поставлен Еврокомиссией перед странами ЕС, был достигнут в конце августа. По имеющейся информации, общие запасы голубого топлива в хранилищах Европы составляют порядка 86,1 млрд куб. м, что на 0,6% больше, чем в среднем по состоянию на 29 августа за последние пять лет.