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23 часа назад

Евросоюз испытывает уверенность перед наступлением зимы

Елена Прошина

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что благодаря заполненным газохранилищам в Евросоюзе испытывают уверенность перед наступающей зимой. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Евросоюз испытывает уверенность перед наступлением зимы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Маргрет Вестагер, уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ) превысил 80%.

«Это означает, что есть некоторая уверенность в переходе в зиму», – сказала она.

Согласно информации сайта Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, у 18 из 27 стран Евросоюза есть ПГХ. Средний уровень их заполнения составляет 81,92%.

Необходимый порог заполненности газохранилищ в 80%, который был поставлен Еврокомиссией перед странами ЕС, был достигнут в конце августа. По имеющейся информации, общие запасы голубого топлива в хранилищах Европы составляют порядка 86,1 млрд куб. м, что на 0,6% больше, чем в среднем по состоянию на 29 августа за последние пять лет.

Рынки,Маргрет Вестагер,Еврокомиссия,ЕС,
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