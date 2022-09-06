Евросоюз испытывает уверенность перед наступлением зимы

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер заявила, что благодаря заполненным газохранилищам в Евросоюзе испытывают уверенность перед наступающей зимой. Об этом сообщает ПРАЙМ.
По словам Маргрет Вестагер, уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПГХ) превысил 80%.
«Это означает, что есть некоторая уверенность в переходе в зиму», – сказала она.
Согласно информации сайта Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, у 18 из 27 стран Евросоюза есть ПГХ. Средний уровень их заполнения составляет 81,92%.
Необходимый порог заполненности газохранилищ в 80%, который был поставлен Еврокомиссией перед странами ЕС, был достигнут в конце августа. По имеющейся информации, общие запасы голубого топлива в хранилищах Европы составляют порядка 86,1 млрд куб. м, что на 0,6% больше, чем в среднем по состоянию на 29 августа за последние пять лет.