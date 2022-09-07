Власти России решили продлить параллельный импорт

Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение уже подготовлено. «Пока речь идет о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — отметил чиновник. Мантуров уточнил, что в 2024 году и далее механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.

Что такое параллельный импорт

Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

В сентябре стало известно, что в список могут попасть компании, которые сократят поставки продукции в Россию. «Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отмечали в Минпромторге. Также вопрос о внесении в подобный список станет актуальным, если фирма решит покинуть российский рынок.

Способ выдержать санкционное давление

Ранее обозреватель и младший научный сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос объяснил устойчивость экономики России несколькими факторами. В частности, отметил он, немаловажную роль сыграли решение Москвы о системе параллельного импорта и беспрецедентные шаги Центробанка, который быстро отреагировал и защитил рубль от финансовых ограничений Евросоюза и США.

15 августа выяснилось, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска достиг почти 6,5 миллиарда долларов. Тогда Мантуров также уточнил, что Минпромторг намерен придерживаться «взвешенного» подхода при формировании списка подлежащих параллельному импорту товаров, чтобы «не навредить национальным компаниям».