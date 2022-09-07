Чехия хочет предотвратить установку потолка цен на газ из РФ

Чехия хочет снять вопрос ограничения цен на газ из РФ с обсуждения в Совете Евросоюза

Фото: Reuters Reuters

Чехия, председательствующая до конца этого года в Евросоюзе, хочет снять вопрос о введении потолка цен на российский газ с повестки заседания Совета министров ЕС по энергетике, который должен состояться 9 сентября в Брюсселе. Президент России Владимир Путин назвал «бредом» и «чушью» все попытки ограничить стоимость энергоресурсов из РФ.

Видео дня

«Это политический инструмент»

О намерении Чехии снять с рассмотрения 9 сентября вопрос введения потолка цен на российский газ сообщил министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикел.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — сказал Сикела в эфире телеканала Сt24.

Согласно информации агентства ЧТК, он уже проинформировал об этом членов комитета по вопросам экономики Сената — верхней палаты парламента Чехии. Министр промышленности и торговли республики намерен на предстоящем заседании Совета министров ЕС по энергетике добиваться принятия решения о сепарации стоимости газа и электричества в странах блока. Он считает, что это должно позитивно отразиться на стоимости электричества для потребителей в сообществе.

Кроме того, Сикел в Брюсселе будет настаивать на налоговых льготах для производителей энергии и распределяющих компаний в Евросоюзе.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие власти еще в декабре прошлого года изучили вопрос возможного уменьшения поставок газа из России и меры реагирования.

«И мы еще до начала войны (спецоперация РФ на Украине. — «Газета.Ru») тщательно подготовились, чтобы потом в этой ситуации быть в состоянии принимать масштабные решения, которые уже сейчас в значительной мере реализованы», — рассказал канцлер ФРГ.

Он отметил, что меры реагирования в стране обсуждались в то время, когда другие государства даже не помышляли об этом. Шольц уверен, что Германия должна добиться полной независимости от российского газа и сделать это в кратчайшие сроки.

«Бред и чушь»

Президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии Восточного экономического форума, назвал бредом и чушью попытки ограничить стоимость российских энергоресурсов.

«Столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти, ограничить административными решениями цену. Очередной бред, чушь, который приведет к дальнейшему росту на мировых рынках, в том числе и в Европе. Ничего административным путем в сфере экономики и мировой торговли решить нельзя», — сказал российский лидер.

По его словам, страны Европы «сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать, загнали себя в так называемый санкционный тупик». Глава государства уверен, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.

«Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но, если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — подчеркнул Путин.

Потолок цен на энергоресурсы из РФ

2 сентября стало известно, что страны G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы РФ и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшить влияние на рост мировых цен на энергоносители.

«Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение ввести всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены (ценовой предел), которая будет определяться широкой коалицией стран», — говорится в опубликованном совместном заявлении G7.

Страны «Большой семерки» также приветствовали аналогичное стремление государств Евросоюза. Они также надеются, что в «широкую коалицию» войдут все страны, «которые все еще стремятся импортировать российскую нефть и нефтепродукты».

«Эта мера может быть полезной для стран, которые особенно уязвимы, для стран с низким и средним уровнем дохода, страдающих от высоких цен на энергоресурсы и продовольствие, усугубленных агрессивной войной России», — полагают представители G7.