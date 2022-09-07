Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе

Опрошенные Bloomberg руководители европейских энергетических компаний назвали срок окончания газового кризиса в Европе — зимний дефицит топлива продлится как минимум до 2025 года.

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Если Россия решит полностью прекратить поставки газа в Европу, в зимний период европейские хранилища будут истощаться быстрее, чем раньше — это затруднит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам. Поскольку быстрого решения этой проблемы нет, нехватка газа может продлиться еще три года, считают эксперты.

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«Следующей зимой у Европы могут возникнуть еще более серьезные проблемы. Возможно, следующим летом мы не сможет заполнить хранилища настолько, насколько нам удалось в этом году», — сказал коммерческий директор немецкого энергетического концерна Uniper Ниек Ден Холландер.

«Цены в Европе вернутся к уровню начала 2021 года где-то между 2025 и 2027 годами», — добавил руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в крупном американском инвестбанке Citigroup Эд Морс. Свой прогноз он обосновал тем, что мощности по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) невозможно нарастить «в одночасье».

Председатель и соучредитель американской компании-экспортера СПГ Tellurian Чариф Соуки заявил, что сейчас как потребители, так и производства вынуждены сокращать потребление газа, и в итоге в Европе произойдет «разрушение спроса» на этот вид топлива. «Людям придется изменить свой образ жизни. Вы будете реже ездить на машине, реже будете включать отопление, реже будете включать свет, и вам придется жить со сворачиванием промышленного производства», — сказал Соуки.