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11 часов назад

Эксперт назвал причину падения цен на газ в Европе

Илья Родин

Главный директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов рассказал, что снижение цен на газ в Европе вызвано заполнением до необходимого уровня подземных газохранилищ (ПХГ). Об этом пишет агентство «Прайм» в своем Telegram-канале.

Названа причина обвала цен на газ в Европе
Фото: ReutersReuters

Алексей Громов подчеркнул, что европейские страны, несмотря на все сложности с поставками и рост цен на голубое топливо, смогли выполнить постановление Еврокомиссии - заполнили ПХГ на 90%.

Эксперт пояснил, что это было достигнуто в начале сентября.

Ученый отметил, что заполнение ПХГ привело к тому, что спотовые трейдеры «успокоились». Им стало отчетливо понятно, что физический дефицит энергоресурса не грозит Европе как минимум до конца года.

«Газпром» сообщил о резком падении закупок газа Европой

Он уточнил, что даже отключение «Северного потока» не приведет к проблемам с голубым топливом.

Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют об обвале цен на газ на европейском рынке. В начале торговой сессии котировки поднялись на 3%, но позже стали падать и снизились на 14% по сравнению с уровнем, который был достигнут перед закрытием предыдущих торгов, сообщает РБК.

Рынки,Алексей Громов,Газпром,Еврокомиссия,
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