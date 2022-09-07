Названа причина обвала цен на газ в Европе

Главный директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов рассказал, что снижение цен на газ в Европе вызвано заполнением до необходимого уровня подземных газохранилищ (ПХГ). Об этом пишет агентство «Прайм» в своем Telegram-канале.

Фото: Reuters Reuters

Алексей Громов подчеркнул, что европейские страны, несмотря на все сложности с поставками и рост цен на голубое топливо, смогли выполнить постановление Еврокомиссии - заполнили ПХГ на 90%.

Эксперт пояснил, что это было достигнуто в начале сентября.

Ученый отметил, что заполнение ПХГ привело к тому, что спотовые трейдеры «успокоились». Им стало отчетливо понятно, что физический дефицит энергоресурса не грозит Европе как минимум до конца года.

Он уточнил, что даже отключение «Северного потока» не приведет к проблемам с голубым топливом.