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7 часов назад

Китай отказался одолжить России юани

Lenta.ru

Власти Китая отказываются менять государственное регулирование ради того, чтобы его компании могли приобретать российские гособлигации, выпущенные в юанях. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов, передает «Финмаркет».

Китай отказался одолжить России юани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заметил, что одалживать в юанях имеет смысл лишь в том случае, если они обеспечат приток новых денег в российскую экономику. В текущих условиях заем возможен только в так называемых панда-бондах, которые продаются на внутреннем рынке Китая, и чтобы их вывести требуется специальное разрешение регулятора.

Банки стали завлекать россиян вкладами в юанях

По словам Максимова, покупка российских гособлигаций для китайских инвесторов стала бы, по сути, выводом денег из национальной системы, а Пекин к этому не готов. Представитель Минфина не исключил, что в перспективе этот вопрос удастся решить, но сроки, за которые позиция КНР может измениться, не ясны.

Россия надеется наладить выпуск гособлигаций в юанях последние восемь лет. В 2016 году предполагалось произвести выпуск ценных бумаг на сумму около шести миллиардов юаней (52 миллиарда рублей), потом вопрос перенесли на 2017 год. В 2019-м занимавший на тот момент пост замминистра финансов Сергей Сторчак признал отсутствие прогресса в переговорах.

После ввода войск на Украину и резком усилении конфликта с Западом Москва попыталась вновь обратиться к этой идее, однако пока переговоры, как признал Максимов, не дали результата.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов заметил, что ради сотрудничества с Россией Китай не станет портить отношения с западными странами ввиду зависимости собственной экономики от торговли с ними. По его словам, оборот Китая с Евросоюзом и США в денежном выражении в десять раз превышает этот же показатель с Россией, при этом по качеству товаров приоритет тоже у «недружественных» Москве стран.

Рынки,Сергей Сторчак,Андрей Денисов,ЕС,
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