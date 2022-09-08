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7 часов назад

В Латвию вновь поступает российский природный газ

ТАСС

Природный газ из России вновь поступает в Латвию. Об этом сообщил в четверг латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

Российский газ стал поступать в отказавшуюся от него страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа", - приводятся в сообщении слова представителя компании Даце Балтаболы.

Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля. С 5 августа по 11 августа газ все же поступал. Теперь его прокачка вновь возобновилась 3 сентября.

Латвия заявила о полном отказе от газа из России

Как в конце апреля текущего года отмечал председатель правления оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gаze Айгар Калвитис, республика пока не может отказаться от использования российского газа. Пока, сказал он, нет возможности замещения, нет возможности и отказаться.

Рынки,Айгар Калвитис,
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