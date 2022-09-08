Российский газ стал поступать в отказавшуюся от него страну

Природный газ из России вновь поступает в Латвию. Об этом сообщил в четверг латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.

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"Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа", - приводятся в сообщении слова представителя компании Даце Балтаболы.

Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля. С 5 августа по 11 августа газ все же поступал. Теперь его прокачка вновь возобновилась 3 сентября.