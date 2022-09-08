Российский газ стал поступать в отказавшуюся от него страну

Природный газ из России вновь поступает в Латвию. Об этом сообщил в четверг латвийский оператор инфраструктуры системы природного газа Conexus Baltic Grid.
"Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа", - приводятся в сообщении слова представителя компании Даце Балтаболы.
Поставки российского газа в Латвию были приостановлены 30 июля. С 5 августа по 11 августа газ все же поступал. Теперь его прокачка вновь возобновилась 3 сентября.
Как в конце апреля текущего года отмечал председатель правления оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gаze Айгар Калвитис, республика пока не может отказаться от использования российского газа. Пока, сказал он, нет возможности замещения, нет возможности и отказаться.