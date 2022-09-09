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1 час назад

В России запретили экспорт рапса

Лера Букина

Правительство РФ сообщило о продлении пошлины на экспорт сои до 31 августа 2024 года, а также о запрете экспорта рапса до 28 февраля 2023 года. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства.

В России запретили экспорт рапса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство приняло решение продлить ряд мер для защиты внутреннего рынка продовольствия и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Постановление об этом подписано», - сказано в документе.

В стране уже вводили временный запрет на экспорт семян рапса. Так, отмечается, что это увеличило загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечило отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры.

В перечне исключений, когда временное ограничение не распространяется, - вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики. Меры также не затронут экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, в 2021 году производство рапса в хозяйствах всех категорий в РФ достигло 2,79 млн тонн (2,57 млн тонн в 2020 году).

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