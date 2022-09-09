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4 часа назад

Доллару предсказали дальнейшее превосходство над евро

Lenta.ru

Бывший министр финансов США Лоренс Саммерс предсказал дальнейшее доминирование доллара над евро и укрепление курса американской валюты относительно европейской. Его слова приводит Bloomberg.

Доллару предсказали дальнейшее превосходство над евро
Фото: ReutersReuters

«Примечательно, учитывая нынешнюю силу доллара, что еще недавно люди говорили, будто его время ушло», — отметил Саммерс, указывая на то, что нынешним летом впервые за 20 лет доллар стал стоить дороже евро.

По словам бывшего министра финансов, у превосходства доллара над евро есть несколько фундаментальных факторов, в частности, отсутствие у США зависимости от «чрезвычайно дорогой иностранной энергии».

С начала года курс доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США вырос на 11 процентов. Это произошло во многом благодаря ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне растущей инфляции в стране и долговременного отказа от повышения ставок Европейским центробанком.

Рынки,Лоренс Саммерс,ЕЦБ,ФРС,
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