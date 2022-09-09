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3 часа назад

Евросоюз не согласовал потолок цен на российский газ

Елена Прошина

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что министры энергетики Евросоюза не смогли установить потолок цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС.

Евросоюз не согласовал потолок цен на российский газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», – заявила Кадри Симсон.

Крупнейшая экономика Евросоюза отказалась поддерживать лимит цен на газ РФ

Она также добавила, что Еврокомиссии было поручено рассмотреть возможность установить потолок цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергетическим кризисом] на следующей неделе», – уточнила Симсон.

Ранее издание Financial Times сообщило, что 10 стран Евросоюза выступили против введения потолка цен только на газ из России.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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