Евросоюз не согласовал потолок цен на российский газ

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергетическим кризисом] на следующей неделе», – уточнила Симсон.