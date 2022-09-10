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2 часа назад

В ЦБ сделали прогноз среднего курса доллара в 2022 году

Майк Габриелян

В ЦБ РФ сделали прогноз, касающийся среднего курса доллара в 2022 году. Он составит 69,4 рубля. Об этом говорится в сентябрьском «Макроэкономическом опросе Банка России», опубликованном на сайте регулятора.

В ЦБ сделали прогноз среднего курса доллара в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что аналитики ожидают в целом более крепкий рубль «на всем прогнозном горизонте» в сравнении с июльским опросом. Будет сохраняться тенденция к постепенному ослаблению нацвалюты.

«Прогноз аналитиков на 2022 год — 69,4 рублей за доллар, на 2023 год — 73,1 рубля, на 2024 год — 75,3, и на 2025 год — 79,7», - сказано в сообщении.

Эксперты также оценили вероятный уровень инфляции. Прогноз экономистов к декабрю 2022 года составляет 12,9%. В 2023 году рост цен замедлится почти вдвое, до 6%.

Доллару предсказали дальнейшее превосходство над евро

ВВП упадет на 4,2% по итогам нынешнего года. В 2023 году ожидается падение на 1,8%.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России в августе 2022 года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле.

Рынки,Банк России,
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