В ЦБ сделали прогноз среднего курса доллара в 2022 году

В ЦБ РФ сделали прогноз, касающийся среднего курса доллара в 2022 году. Он составит 69,4 рубля. Об этом говорится в сентябрьском «Макроэкономическом опросе Банка России», опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что аналитики ожидают в целом более крепкий рубль «на всем прогнозном горизонте» в сравнении с июльским опросом. Будет сохраняться тенденция к постепенному ослаблению нацвалюты.

«Прогноз аналитиков на 2022 год — 69,4 рублей за доллар, на 2023 год — 73,1 рубля, на 2024 год — 75,3, и на 2025 год — 79,7», - сказано в сообщении.

Эксперты также оценили вероятный уровень инфляции. Прогноз экономистов к декабрю 2022 года составляет 12,9%. В 2023 году рост цен замедлится почти вдвое, до 6%.

ВВП упадет на 4,2% по итогам нынешнего года. В 2023 году ожидается падение на 1,8%.