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2 часа назад

Минторговли не будет включать в параллельный импорт товары всех брендов

Ferra.ru

Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что ведомство не поддерживает предложение «Общественной потребительской инициативы» о включении продуктов всех брендов в перечень параллельного импорта.

Минторговли не будет включать в параллельный импорт товары всех брендов
Фото: Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ

Отмечается, что по параллельному импорту в Россию должны поступать только товары, не имеющие отечественных аналогов. В остальном нужно поддерживать собственное производство.

Также в пресс-службе сослались на главу Минпромторга Дениса Мантурова и уточнили, что по его мнению, к наполнению списка параллельного импорта должен быть взвешенный подход. Параллельный импорт не должен препятствовать развитию российского производства.

Рынки,Денис Мантуров,Минпромторг,
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