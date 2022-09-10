Минторговли не будет включать в параллельный импорт товары всех брендов

Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что ведомство не поддерживает предложение «Общественной потребительской инициативы» о включении продуктов всех брендов в перечень параллельного импорта.

Фото: Министерство промышленности и торговли РФ Министерство промышленности и торговли РФ

Отмечается, что по параллельному импорту в Россию должны поступать только товары, не имеющие отечественных аналогов. В остальном нужно поддерживать собственное производство.