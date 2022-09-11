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3 часа назад

Аналитик назвал "букет" факторов, которые сыграют против рубля

Елена Прошина

Рубль в ближайшее время ждет ослабление, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» Богдана Зварича.

Назван "букет" факторов, которые сыграют против рубля
Фото: ReutersReuters

По его словам, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению к российской национальной валюте. При этом рубль предпринимает попытки начать восходящее движение. Эксперт указал, что пара доллар/рубль, которая торгуется на Мосбирже, выходила вверх из диапазона 60-60,7 рубля, в котором проводит большую часть времени с начала августа текущего года. В моменте доллар укреплялся выше 61 рубля. Однако к концу недели американская валюта вернулась в обозначенный коридор.

Игнорирование ситуации в ценах на нефть, которая означает снижение в дальнейшем притока иностранной валюты со стороны экспортеров углеводородов, проходило в отсутствии основных поддерживающих факторов, в частности без повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам.

Зварич отметил, что при закреплении позиции нефти сорта Brent ниже 95 долларов за баррель, инвесторам придется закладывать этот уровень в котировки рубля. Кроме того, ожидается заседание российского Центробанка, который, согласно прогнозам, 16 сентября пойдет на снижение ключевой ставки, что может оказать давление на рубль. Это приведет к тому, что к концу предстоящей недели пара доллар/рубль может закрепиться выше 60,7 рубля.

Рынки,Богдан Зварич,Московская биржа,
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