Перспективы российской нефти на мировом рынке оценили

Российская нефть остается наиболее привлекательной для зарубежных покупателей, заявил финансовый аналитик Дмитрий Скрябин. Однако при покупке топлива существуют политические риски, поэтому Москва остается невыгодным партнером, добавил он. О будущем российской нефти на мировом рынке специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Однако здесь могут присутствовать риски политического характера, поэтому заранее сказать, с кем удобнее договариваться Китаю, Индии и другим внешним покупателям — с Россией или G7 — невозможно», — считает Скрябин.

Видео дня

По его мнению, пока страны «Большой семерки» не установили потолок цен на нефть, бессмысленно рассуждать о выгоде взаимодействия кого-либо из партнеров с Россией. Однако, добавил аналитик, Москва может привлечь больше покупателей за счет скидок на свое топливо.

«Размер дисконта в первое время после введения эмбарго на нефть, то есть после декабря, и установки потолка цен может быть чуть выше сегодняшних уровней. Однако в дальнейшем он будет сокращаться по мере того, как у стран-покупателей нефти накопится опыт работы в сложившихся условиях, а контрагенты сориентируются в имеющихся рамках, включая вопросы страхования судов», — высказался эксперт.

Потолок цен на российскую нефть будет введен 5 декабря, когда вступит в силу шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий частичное нефтяное эмбарго. Такую дату в эфире Yahoo Finance назвал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По его словам, в нем примут участие США и их партнеры по G7, а также ряд других стран, которые согласились поддержать инициативу. Адейемо подчеркнул, что надеется увидеть среди участников Китай и Индию, тем более что в частных беседах индийские чиновники говорили о желании платить как можно меньше за энергоресурсы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что российские компании откажутся поставлять сырье участникам соглашения о потолке цен. Он призвал одуматься тех, кто принимает такое решение, поскольку оно приведет только к дальнейшему росту цен в мире. Глава государства подчеркнул, что Россия будет поставлять нефть другим странам, и проблем с этим не возникнет. Каким именно, Путин не уточнил.