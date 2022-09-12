В понедельник, 12 сентября, цены на газ в Европе упали более чем на семь процентов. По состоянию на 13:20 московского времени октябрьский фьючерс на бирже ICE торгуется на уровне 2020 долларов за тысячу кубометров.

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В последнюю неделю стоимость топлива, несмотря на остановку газопровода «Северный поток», неизменно снижается. Причиной для такой динамики остаются как увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, так и заметно превышающий план уровень заполнения хранилищ.

Кроме того, ряд стран, в том числе такие крупные, как Польша и Франция, уже гарантировали успешное прохождение зимнего периода. Одним из наиболее пострадавших членов Евросоюза окажется Германия, которая сильнее всего зависела от поставок из России, но теперь лишилась прокачки по обоим трубопроводам.