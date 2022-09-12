ЦБ объявил курс доллара на завтра

Курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на вторник, снизился до 60,4568 рубля (на 1,28 коп.). Европейская валюта поднялась до 61,3127 рубля (на 45,56 коп.). Об этом пишет РИА «Новости».

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Эксперт УК «Альфа капитал» Юлия Мельникова пояснила, что утренние торги на Московской бирже «оказались не очень волатильными», были в рамках динамики последних месяцев, сообщает «Прайм».

Сотрудник банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев рассказал, что в ближайшее время регулятор может как оставить ключевую ставку на прежнем уровне (8%), так и продолжить ее постепенное снижение.