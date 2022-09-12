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1 час назад

ЦБ установил курс доллара на завтра

Илья Родин

Курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на вторник, снизился до 60,4568 рубля (на 1,28 коп.). Европейская валюта поднялась до 61,3127 рубля (на 45,56 коп.). Об этом пишет РИА «Новости».

ЦБ объявил курс доллара на завтра
Фото: ТАССТАСС

Эксперт УК «Альфа капитал» Юлия Мельникова пояснила, что утренние торги на Московской бирже «оказались не очень волатильными», были в рамках динамики последних месяцев, сообщает «Прайм».

Сотрудник банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев рассказал, что в ближайшее время регулятор может как оставить ключевую ставку на прежнем уровне (8%), так и продолжить ее постепенное снижение.

«Одни плюсы»: экономист о дедолларизации в России и мире

Он пояснил, что, в случае изменения ставки, позиции рубля могут ослабнуть по отношению к иностранным валютам в конце этой недели.

Рынки,Виктор Григорьев,Юлия Мельникова,Банк России,Банк "Санкт-Петербург",Московская биржа,
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