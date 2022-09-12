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1 час назад

Стало известно об изменении скидки на российскую нефть

Илья Родин

Замдиректора РЭА Минэнерго РФ Денис Дерюшкин рассказал на Международном Байкальском риск-форуме, что скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до $20 за баррель по сравнению с британской Brent. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно об изменении скидки на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Дерюшкин напомнил, что два месяца назад Россия предоставляла более существенную скидку, она составляла почти $40 за баррель.

Это было связано с тем, что международная повестка негативно сказалась на рынке энергоносителей, в частности, вызвала подорожание фрахта судов с российским сырьем. Кроме того, международные организации отказались страховать сделки, а банки не предоставляли аккредитивы.

Чиновник пояснил, что в настоящее время стоимость фрахта несколько снизилась, «найдены альтернативные потребители», поэтому и дисконт на Urals уменьшился.

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По его мнению, даже такие скидки наносят удар по экономике предприятий, добывающих нефть, но все же позволяют им существовать вполне комфортно.

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