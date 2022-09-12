Стало известно об изменении скидки на российскую нефть

Замдиректора РЭА Минэнерго РФ Денис Дерюшкин рассказал на Международном Байкальском риск-форуме, что скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до $20 за баррель по сравнению с британской Brent. Об этом пишет ТАСС.

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Дерюшкин напомнил, что два месяца назад Россия предоставляла более существенную скидку, она составляла почти $40 за баррель.

Это было связано с тем, что международная повестка негативно сказалась на рынке энергоносителей, в частности, вызвала подорожание фрахта судов с российским сырьем. Кроме того, международные организации отказались страховать сделки, а банки не предоставляли аккредитивы.

Чиновник пояснил, что в настоящее время стоимость фрахта несколько снизилась, «найдены альтернативные потребители», поэтому и дисконт на Urals уменьшился.