Стало известно об изменении скидки на российскую нефть

Замдиректора РЭА Минэнерго РФ Денис Дерюшкин рассказал на Международном Байкальском риск-форуме, что скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до $20 за баррель по сравнению с британской Brent. Об этом пишет ТАСС.
Дерюшкин напомнил, что два месяца назад Россия предоставляла более существенную скидку, она составляла почти $40 за баррель.
Это было связано с тем, что международная повестка негативно сказалась на рынке энергоносителей, в частности, вызвала подорожание фрахта судов с российским сырьем. Кроме того, международные организации отказались страховать сделки, а банки не предоставляли аккредитивы.
Чиновник пояснил, что в настоящее время стоимость фрахта несколько снизилась, «найдены альтернативные потребители», поэтому и дисконт на Urals уменьшился.
По его мнению, даже такие скидки наносят удар по экономике предприятий, добывающих нефть, но все же позволяют им существовать вполне комфортно.