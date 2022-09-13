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1 час назад

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о гордости за возможность отказаться от газа из России

FBM.ruиещё 1

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о гордости за тот факт, что страна сможет стать независимой от поступавшего ранее газа из России. Немецкий лидер добавил, что уже в январе 2023 года в Федеративной Республике Германии появится новый терминал сжиженного природного газа.

На встрече с работодателями Германии Шольц отметил, что власти думают о том, как обеспечить поставки СПГ кораблями на побережье Северной Германии, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газовые хранилища.

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Также Олаф Шольц добавил, что после запуска нового терминала Германия получит возможность импортировать сжиженный природный газ “минимум” в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина.

“Кто бы мог подумать, что эта страна сможет добиться такого за короткое время. Я очень горд этим”, — заключил немецкий лидер.

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