Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о гордости за тот факт, что страна сможет стать независимой от поступавшего ранее газа из России. Немецкий лидер добавил, что уже в январе 2023 года в Федеративной Республике Германии появится новый терминал сжиженного природного газа.

На встрече с работодателями Германии Шольц отметил, что власти думают о том, как обеспечить поставки СПГ кораблями на побережье Северной Германии, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачан в газовые хранилища.

Также Олаф Шольц добавил, что после запуска нового терминала Германия получит возможность импортировать сжиженный природный газ “минимум” в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбюттеля, Штаде и Любмина.