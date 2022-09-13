Предсказан крупнейший в истории крах рынка

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах рынка и призвал переводить активы в криптовалюту, пока этого не произошло. Об этом сообщает Business Insider.

«Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам. Кийосаки уверен, что доллар разрушит существующую экономическую систему, что приведет к массовому принятию криптовалюты, поскольку она не контролируется правительством.

При этом совсем недавно Кийосаки критиковал биткоин.

«Я торгую биткоинами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру», — признался он.