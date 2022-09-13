Экономист высказалась о ситуации с морскими перевозками нефти РФ

Кандидат экономических наук, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «Наанс-Медиа» Тамара Сафонова высказалась о ситуации с морскими перевозками российской нефти.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США, страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря», — напомнила эксперт.

По её мнению, после этого ключевого события исторический этап рыночного ценообразования в мировой нефтегазовой отрасли будет завершён.

«Мировой баланс нефти на 10—11% зависит от российской нефтедобычи», — цитирует Сафонову oilcapital.ru.

Как отметила эксперт, для российских производителей возможно перераспределение грузопотоков, возобновление своп-операций.

«Замечу, и из прибалтийских, и из черноморских портов маршруты нефтеналивных грузов на Восток давно отработаны, а стоимость более дорогого фрахта будет компенсирована специальными скидками для дружественных стран», — прогнозирует Сафонова.