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1 час назад

Экономист Сафонова высказалась о ситуации с морскими перевозками российской нефти

RT на русском

Кандидат экономических наук, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «Наанс-Медиа» Тамара Сафонова высказалась о ситуации с морскими перевозками российской нефти.

Экономист высказалась о ситуации с морскими перевозками нефти РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США, страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря», — напомнила эксперт.

По её мнению, после этого ключевого события исторический этап рыночного ценообразования в мировой нефтегазовой отрасли будет завершён.

«Мировой баланс нефти на 10—11% зависит от российской нефтедобычи», — цитирует Сафонову oilcapital.ru.

Как отметила эксперт, для российских производителей возможно перераспределение грузопотоков, возобновление своп-операций.

«Замечу, и из прибалтийских, и из черноморских портов маршруты нефтеналивных грузов на Восток давно отработаны, а стоимость более дорогого фрахта будет компенсирована специальными скидками для дружественных стран», — прогнозирует Сафонова.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

Рынки,ИМЭМО РАН,ЕС,
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