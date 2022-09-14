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1 час назад

Отряд «ЛизаАлерт» нашел живым пропавшего в Москве экс-зампреда правительства Пензы

Деловая газета "Взгляд"

Отряд «ЛизаАлерт» нашел живым ранее пропавшего в Москве бывшего заместителя председателя пензенского правительства Василия Трохина, сообщили в пресс-службе организации.

Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд «ЛизаАлерт» начал поиски.

«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Статус Трохина на «найден» изменился рано утром в среду.

«Найден отрядом «ЛизаАлерт»... (В среду) в 6.42 у нас изменился статус на «Найден, жив», – добавили в пресс-службе.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил за страхование жизни и здоровья волонтеров на фоне их активной вовлеченности в различные миссии, которые порой могут быть опасны.

Рынки,Артем Метелев,Василий Трохин,Госдума,
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