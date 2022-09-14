Ранее сообщалось, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь, тогда отряд «ЛизаАлерт» начал поиски.

«Василий Иванович Трохин найден, жив. Мы благодарим всех, кто принимал участие в поиске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Статус Трохина на «найден» изменился рано утром в среду.

«Найден отрядом «ЛизаАлерт»... (В среду) в 6.42 у нас изменился статус на «Найден, жив», – добавили в пресс-службе.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев выступил за страхование жизни и здоровья волонтеров на фоне их активной вовлеченности в различные миссии, которые порой могут быть опасны.