«Уклон в сторону Москвы». В США рассказали о влиятельном союзнике России

Укрепление партнерства между Саудовской Аравией и Россией обесценило попытки США и Европы изолировать РФ от остального мира. К такому выводу пришли в The New York Times .

«Сначала холдинговая компания Kingdom Holding Company незаметно инвестирует более 600 миллионов долларов в три доминирующие российские энергетические компании в начале года. Затем, летом, когда США, Канада и несколько европейских стран сокращают импорт нефти из РФ, Саудовская Аравия внезапно удваивает количество мазута, закупаемого у Москвы. И, наконец, в сентябре обе страны направляют ОПЕК и ее союзных производителей к снижению целевых показателей добычи с целью поддержания падающих мировых цен на нефть. Данное решение увеличить прибыли Саудовской Аравии и России», — говорится в тексте.

По мнению NYT, все эти шаги наглядно демонстрируют «уклон Эр-Рияда в сторону Москвы», а не США, к которым он обычно присоединялся. При этом в издании обратили внимание на то, что позиция Саудовской Аравии не говорит о прямом политическом альянсе между наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако, «очевидно, что оба лидера установили соглашение, выгодное обеим сторонам».