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16 минут назад

В США рассказали о влиятельном союзнике России

Елена Прошина

Укрепление партнерства между Саудовской Аравией и Россией обесценило попытки США и Европы изолировать РФ от остального мира. К такому выводу пришли в The New York Times.

«Уклон в сторону Москвы». В США рассказали о влиятельном союзнике России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сначала холдинговая компания Kingdom Holding Company незаметно инвестирует более 600 миллионов долларов в три доминирующие российские энергетические компании в начале года. Затем, летом, когда США, Канада и несколько европейских стран сокращают импорт нефти из РФ, Саудовская Аравия внезапно удваивает количество мазута, закупаемого у Москвы. И, наконец, в сентябре обе страны направляют ОПЕК и ее союзных производителей к снижению целевых показателей добычи с целью поддержания падающих мировых цен на нефть. Данное решение увеличить прибыли Саудовской Аравии и России», — говорится в тексте.

По мнению NYT, все эти шаги наглядно демонстрируют «уклон Эр-Рияда в сторону Москвы», а не США, к которым он обычно присоединялся. При этом в издании обратили внимание на то, что позиция Саудовской Аравии не говорит о прямом политическом альянсе между наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако, «очевидно, что оба лидера установили соглашение, выгодное обеим сторонам».

В NYT отметили, что укрепляя сотрудничество с Россией, «саудовцы фактически затрудняют США и Европе изоляцию главы РФ».

Рынки,Владимир Путин,ОПЕК,
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