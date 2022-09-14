Европе отказали в просьбе заменить российский газ

Катар не сможет заменить Россию в поставках газа в Европу. Об этом в интервью Le Point заявил эмир страны шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Он отметил, что Доха хочет помочь Европе и не отказывается от поставок ей газа в ближайшие годы. При этом, по словам главы Катара, считать, что страна сможет полностью заменить необходимое мировому рынку российское топливо «ошибочно».

В конце июня сообщалось, что Доха выдвинула «жесткие» требования по поставкам сжиженного природного газа в Европу сроком на 20 лет. В ЕС их посчитали невыгодными. Позже в Катаре заявили, что не смогут масштабно увеличить экспорт топлива в Европу, если «Газпром» ограничит свои поставки в ответ на новые возможные санкции Запада против России.