Цены на газ в Европе взлетели

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в четверг, 15 сентября, повышается почти на 12%. Она уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на старте торгов находились на отметке в 2286,3 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). После этого стоимость начала активно повышаться. Максимально котировки повышались на 11,7%, до уровня 2517,2 доллара.

На газовые цены влияет неопределенность с поставками из РФ.