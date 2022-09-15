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30 минут назад

Цены на газ в Европе взлетели

Лера Букина

Биржевая стоимость газа в Европе на торгах в четверг, 15 сентября, повышается почти на 12%. Она уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) на старте торгов находились на отметке в 2286,3 доллара за тысячу кубометров (+1,5%). После этого стоимость начала активно повышаться. Максимально котировки повышались на 11,7%, до уровня 2517,2 доллара.

На газовые цены влияет неопределенность с поставками из РФ.

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Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что экономический кризис в Европе, спровоцировавший падение уровня жизни граждан в связи с подорожанием продовольствия и энергоносителей, будет наблюдаться до тех пор, пока стороны не найдут способ снижения стоимости газа.

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