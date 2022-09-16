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1 час назад

Набиуллина объяснила плюсы плавающего курса рубля

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

ЦБ России исходит из того, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, рост цен в стране остановился во многом благодаря этому, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина объяснила плюсы плавающего курса рубля
Фото: ТАССТАСС

«Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс – это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс – это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта», – цитирует РИА «Новости» Набиуллину.

Она также добавила, что в странах-эмитентах резервных валют наблюдается ускорение инфляции, в то время как в России рост цен остановился благодаря плавающему курсу.

«Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные – доллар, евро – для многих держателей стали токсичными. Потому что появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <…> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», – приводит ТАСС слова главы Центробанка.

Ранее Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,5%.

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