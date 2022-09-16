Набиуллина объяснила плюсы плавающего курса рубля

ЦБ России исходит из того, что плавающий курс рубля лучше фиксированного, рост цен в стране остановился во многом благодаря этому, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс – это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс – это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта», – цитирует РИА «Новости» Набиуллину.
Она также добавила, что в странах-эмитентах резервных валют наблюдается ускорение инфляции, в то время как в России рост цен остановился благодаря плавающему курсу.
«Что касается свободной конвертации, действительно, валюты, к которым мы привыкли, резервные – доллар, евро – для многих держателей стали токсичными. Потому что появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <…> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно», – приводит ТАСС слова главы Центробанка.
Ранее Центробанк решил понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,5%.