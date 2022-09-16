Набиуллина объяснила плюсы плавающего курса рубля

«Мы исходим из того, что плавающий курс лучше фиксированного. Хотя вы видите, дискуссии идут на эту тему. Еще раз повторю аргументы. На мой взгляд, они очень важны. Плавающий курс – это возможность проводить самостоятельную, независимую денежно-кредитную политику. Потому что, что такое фиксированный курс – это курс, который зависим от экономической политики, от устойчивости инфляции, от процентных ставок той страны, которая эмитирует валюту, к которой может быть привязан рубль как национальная валюта», – цитирует РИА «Новости» Набиуллину.