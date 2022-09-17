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1 час назад

Аналитики призвали россиян избавиться от доллара и евро

Ura.Ru

Россиян призывают избавляться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на эти валюты. Такое мнение высказали финансовые аналитики.

Россиян призвали избавиться от доллара и евро
Фото: ReutersReuters

«Одной из санкций, на которые Запад может пойти, чтобы вызвать недовольство граждан России, может быть блокировка корреспондентских счетов в долларах и евро для всех российских банков», — цитирует исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «ИВА Капитал» Артема Тузова агентство «ПРАЙМ».

Это станет ответом на угрозу провести зиму без российских энергоносителей.

С Тузовым согласна доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«Угроза введения санкций на НКЦ со стороны ЕС или США как никогда велика, и тогда обменные курсы упадут», — заявила Степанова.

Эксперт добавила, что возможен и арест счетов российских компаний и банков за рубежом, а также «обнуление» всех безналичных долларов и евро. В такой ситуации хорошее решение — покупать рубль прямо сейчас, советуют эксперты.

Ранее телеканал 360 сообщал, что укрепившийся рубль смешал карты иностранным банкам. Уход из России больше не кажется им привлекательным.

Рынки,Диана Степанова,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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