Доллар вызвал панику на глобальном валютном рынке

Обозреватель Либби Черри в статье для агентства Bloomberg рассказала, что сведения о планах Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ключевой ставки привели к панике на глобальном рынке валюты.

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В результате панических настроений на биржах, отмечает автор, фиксируется резкое снижение курсов валют по отношению к доллару. Так, британский фунт стерлингов стал ниже 1,14 доллара впервые с 1985 года.

Кроме того, упали китайский юань и австралийский доллар. Курс японской йены достиг самых низких показателей за последние 24 года. Евро снова стал ниже паритета, несмотря на масштабное повышение процентной ставки Европейским центральным банком на прошлой неделе.

По данным аналитиков, ФРС стремится бороться с растущей инфляцией, и, одновременно с этим, избегать излишне жестких мер регулирования.