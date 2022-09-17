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1 час назад

Bloomberg: укрепляющийся доллар привел к панике на глобальном валютном рынке

Илья Родин

Обозреватель Либби Черри в статье для агентства Bloomberg рассказала, что сведения о планах Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ключевой ставки привели к панике на глобальном рынке валюты.

Доллар вызвал панику на глобальном валютном рынке
Фото: ReutersReuters

В результате панических настроений на биржах, отмечает автор, фиксируется резкое снижение курсов валют по отношению к доллару. Так, британский фунт стерлингов стал ниже 1,14 доллара впервые с 1985 года.

Кроме того, упали китайский юань и австралийский доллар. Курс японской йены достиг самых низких показателей за последние 24 года. Евро снова стал ниже паритета, несмотря на масштабное повышение процентной ставки Европейским центральным банком на прошлой неделе.

По данным аналитиков, ФРС стремится бороться с растущей инфляцией, и, одновременно с этим, избегать излишне жестких мер регулирования.

Эксперт Bank of America Клаудио Пирон предположил, что «доллар начнет слабеть только тогда, когда инфляция в США пойдет по четкой траектории снижения».

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