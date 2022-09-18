Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

La Repubblica: Алжир сможет поставить Италии только 20% обещанного газа

Слово и Делоиещё 4

Алжир вряд ли сможет в ноябре поставить Италии более 20% от ранее обещанного дополнительного объема газа.

La Repubblica: Алжир сможет поставить Италии только 20% обещанного газа
Фото: 

Об этом сообщило издание La Repubblica со ссылкой на сайт расследований Algerie Part.

Издание указывает, что в апреле итальянская нефтегазовая компания Eni заключила договор с алжирской Sonatrach.

Из соглашения следует, что Алжир нарастит ежегодные поставки ресурса в Рим до 9 млрд кубометров в 2023-2024 годах.

Прежде в Италию поступало около 21 млрд кубометров газа в год.Согласно данным Algerie Part, компания Sonatrach столкнулась с трудностями с введением в эксплуатацию дополнительных мощностей.

В связи с этим из 9 обещанных млрд кубометров газа максимум возможно предоставить только 3,5 млрд.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители