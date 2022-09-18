La Repubblica: Алжир сможет поставить Италии только 20% обещанного газа

Алжир вряд ли сможет в ноябре поставить Италии более 20% от ранее обещанного дополнительного объема газа.

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Об этом сообщило издание La Repubblica со ссылкой на сайт расследований Algerie Part.

Издание указывает, что в апреле итальянская нефтегазовая компания Eni заключила договор с алжирской Sonatrach.

Из соглашения следует, что Алжир нарастит ежегодные поставки ресурса в Рим до 9 млрд кубометров в 2023-2024 годах.

Прежде в Италию поступало около 21 млрд кубометров газа в год.Согласно данным Algerie Part, компания Sonatrach столкнулась с трудностями с введением в эксплуатацию дополнительных мощностей.