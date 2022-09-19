Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже $1 800 за 1 тыс. куб. м впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 790 за 1 тыс. куб. м, или €173,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов газа в европейских хранилищах к максимуму - уже сейчас они суммарно заполнены более чем на 85%. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Кроме того, в Европе в последние дни заметно выросла доля ветрогенерации, которая теперь в среднем в сентябре составляет уже более 14% против 10% в августе, 12% в июле и 9% в сентябре 2021 года.

Также на сайтах операторов немецких газопроводов Opal и Nel появились данные о возобновлении приема номинаций на поставки газа из "Северного потока" в точке приема в немецком Грайфсвальде с 09:00 мск 19 сентября. ТАСС направил запросы в пресс-службы Opal, Nel и Nord Stream AG.

При этом "Северный поток" по-прежнему остановлен. 2 сентября "Газпром" сообщил, что в ходе техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" были обнаружены утечки масла, до устранения которых холдинг вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу. При этом, в соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.