Российский рынок акций открылся ростом

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует рост основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

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По данным биржи на 10:02 мск, индекс Мосбиржи растет на 1,13% - до 2 154,89 пункта, индекс РТС - на 0,78%, до 1 115,40 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 138,39 пункта (+0,36%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,21%, до 1 104,5 пункта.