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45 минут назад

Российский рынок акций открылся ростом основных биржевых индексов

ТАССиещё 7

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует рост основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций открылся ростом
Фото: ТАССТАСС

По данным биржи на 10:02 мск, индекс Мосбиржи растет на 1,13% - до 2 154,89 пункта, индекс РТС - на 0,78%, до 1 115,40 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 138,39 пункта (+0,36%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,21%, до 1 104,5 пункта.

Курс доллара к рублю увеличивается на 0,31%, до 60,88 руб., евро снижается на 0,67%, до 59,75 руб. По данным на 10:00 мск, курс доллара торговался на уровне 60,96 руб. (+0,44%), евро снижался на 0,3%, до 59,97 руб.

Рынки,Московская биржа,
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