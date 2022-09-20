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58 минут назад

Мосбиржа показала максимальное падение с 24 февраля

Елена Прошина

Российский рынок акций по итогам торгов 20 сентября обвалился на 8,84%, показав максимальное падение с 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Мосбиржа показала максимальное падение с 24 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 18:50 рублевый индекс Мосбиржи составил 2215,67 пункта, а долларовый РТС — 1154,17 пункта, упав на 9,31%.

По данным «Газета.ru», падение российского рынка акций произошло на фоне новостей о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и военное время» и о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях.

Также, по мнению экспертов, слова которых приводит ТАСС, к обвалу привели сообщения о рассмотрении Кремлем возможности увеличения налоговой нагрузки на экспортные компании.

Самый крупные потери понесли «Росинтер», «Новатэк», Polymetal, «Яндекс», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть» и «Газпром».

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время на российском рынке акций сохраняется неопределенность и повышенная волатильность. На его восстановление будут влиять политические и стратегические решения властей РФ.

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