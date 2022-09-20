Мосбиржа показала максимальное падение с 24 февраля

Российский рынок акций по итогам торгов 20 сентября обвалился на 8,84%, показав максимальное падение с 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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На 18:50 рублевый индекс Мосбиржи составил 2215,67 пункта, а долларовый РТС — 1154,17 пункта, упав на 9,31%.

По данным «Газета.ru», падение российского рынка акций произошло на фоне новостей о внесении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация», «военное положение» и военное время» и о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях.

Также, по мнению экспертов, слова которых приводит ТАСС, к обвалу привели сообщения о рассмотрении Кремлем возможности увеличения налоговой нагрузки на экспортные компании.