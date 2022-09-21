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1 час назад

Российский рынок акций рухнул до уровня февраля

Лера Букина

Российский рынок акций в начале торгов в среду, 21 сентября, демонстрирует падение почти на 8%. Это следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск упал на 7,8%, до 2043 пунктов, индекс РТС — на 10,7%, до 1031 пункта. Индексы находятся на минимальных с февраля уровнях.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На этом фоне на рынках начали происходить изменения. Они также коснулись валютного рынка. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля. Курс европейской валюты вырос на 25 копеек, до 60,85 рубля.

Валютный рынок отреагировал на обращение Путина

Днем ранее было объявлено, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября. Рынок акций также негативно отреагировал на данную новость. Наибольшие потери понесли акции Росинтера (14,80%), НОВАТЭКа (9,08%), Polymetal (10,73%), Яндекса (9,68%), «ЛУКОЙЛа» (8,87%), «Сургутнефтегаза» (8,73%), «Газпром Нефти» (8,15%), «Газпрома» (8,55%).

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