Российский рынок акций рухнул до уровня февраля

Российский рынок акций в начале торгов в среду, 21 сентября, демонстрирует падение почти на 8%. Это следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск упал на 7,8%, до 2043 пунктов, индекс РТС — на 10,7%, до 1031 пункта. Индексы находятся на минимальных с февраля уровнях.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На этом фоне на рынках начали происходить изменения. Они также коснулись валютного рынка. Доллар повысился на 58 копеек, до 61,1 рубля. Курс европейской валюты вырос на 25 копеек, до 60,85 рубля.