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53 минуты назад

Акции «Газпрома» взлетели

Lenta.ruиещё 3

Акции российского газового холдинга «Газпром» взлетели в ходе торгов на Мосбирже 22 сентября, свидетельствуют данные площадки. В верхней точке их стоимость достигала 237,7 рублей за бумагу (плюс 11,3 процента).

Акции «Газпрома» взлетели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 15:57 по московскому времени рост замедлился до 236,3 рубля за акцию (плюс 10,4 процента). Бумаги перешли к росту после того, как зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил планы компании по выплате дивидендов за первое полугодие. Суммарный размер выплат, по ожиданиям, составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.

О намерении «Газпрома» выплатить дивиденды стало известно в конце августа. Тогда Садыгов заявил, что несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», компания достигла рекордных показателей выручки, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей.

Рынки,Фамил Садыгов,Газпром,Московская биржа,
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