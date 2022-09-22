Акции «Газпрома» взлетели

Акции российского газового холдинга «Газпром» взлетели в ходе торгов на Мосбирже 22 сентября, свидетельствуют данные площадки. В верхней точке их стоимость достигала 237,7 рублей за бумагу (плюс 11,3 процента).

По состоянию на 15:57 по московскому времени рост замедлился до 236,3 рубля за акцию (плюс 10,4 процента). Бумаги перешли к росту после того, как зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов подтвердил планы компании по выплате дивидендов за первое полугодие. Суммарный размер выплат, по ожиданиям, составит 1,208 триллиона рублей, или 51,03 рубля на акцию.