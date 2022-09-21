Рублю предрекли укрепление

Реальный курс национальной валюты России в ближайшие несколько лет укрепится на 10-15% больше, чем за последние пять лет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации.
«Ожидается ослабление относительно текущих значений и курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», — отметил Решетников.
Ранее в Фонде национальной энергетической безопасности заявили, что сейчас, скорее, объем экспортных доходов страны и валютные ограничения ЦБ оказывают влияние на курс доллара к рублю, нежели политические факторы.
Сегодня валютный рынок отреагировал на обращение президента РФ Владимира Путина по вопросу частичной мобилизации. Рубль немного снизился к основным иностранным валютам. Доллар повысился до 61,1 рубля, евро - до 60,85 рубля.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил агентству «Прайм», что крепкая американская валюта ухудшает перспективы развития мировой экономики.