Котировки золота повысились на фоне слов Путина

Стоимость золота демонстрирует рост на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране. Спрос на золото начал расти, поскольку его начали воспринимать как актив-убежище, сообщает агентство «Прайм».

Однако отмечается, что укрепление доллара и грядущий повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) стали неким барьером для дальнейшего повышения золота в цене.

Около 10.04 по Гринвичу золото на рынке спот стоило 1673,91 доллара за унцию (+ 0,7%), фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 1682,60 доллара.

«Пока что ключевые пороговые уровни не проявили себя как сильные поддержки для золота, поэтому в случае повышения ставок ФРС на 100 базисных пунктов котировки могут стремительно опуститься до нового минимума с начала года и упасть ниже 1600 долларов», — заявил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.