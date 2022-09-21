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2 часа назад

Котировки золота повысились на фоне слов Путина

Лера Букина

Стоимость золота демонстрирует рост на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране. Спрос на золото начал расти, поскольку его начали воспринимать как актив-убежище, сообщает агентство «Прайм».

Однако отмечается, что укрепление доллара и грядущий повышение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) стали неким барьером для дальнейшего повышения золота в цене.

В России объявлена частичная мобилизация

Около 10.04 по Гринвичу золото на рынке спот стоило 1673,91 доллара за унцию (+ 0,7%), фьючерсы на золото подорожали на 0,7%, до 1682,60 доллара.

«Пока что ключевые пороговые уровни не проявили себя как сильные поддержки для золота, поэтому в случае повышения ставок ФРС на 100 базисных пунктов котировки могут стремительно опуститься до нового минимума с начала года и упасть ниже 1600 долларов», — заявил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Ранее начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов заявил «Известиям», что вкладываться в золото лучше, чем в валюту. Это обусловлено тем, что на курс валюты влияет инфляция.

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