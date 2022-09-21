Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
36 минут назад

В России приготовились к снижению стоимости нефти

Lenta.ru

Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году стоимость российского сорта нефти Urals снизится с 70 долларов за баррель, что ожидается в 2023-м, до 65. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации заявил глава ведомства Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

В России приготовились к снижению стоимости нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ближайшие годы ожидается снижение роста мировой экономики, а значит, спрос на нефть окажется меньше предыдущих ожиданий. Министр выразил уверенность, что в 2024-2025 годах экспорт в российской экономике вырастет, в первую очередь за счет нефти и газа, однако признал, что в следующем году он продолжит падение.

Также в своем выступлении Решетников указал, что в августе доходы российского бюджета впервые оказались ниже расходов, при этом такая ситуация наблюдается на всех уровнях.

В августе средняя цена на Urals упала на 4,7 процента до 74,7 доллара за баррель. Причиной беспрецедентного дисконта по отношению к эталонным сортам сырья Brent и WTI стали санкции западных стран. Зимой вступит в силу частичное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС. Кроме того, страны G7 готовятся ввести потолок цен на сырье из России, а в США обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении компаний, помогающих продавать российскую нефть.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал зависимость от экспорта углеводородов главной проблемой российской экономики, поскольку она мешает стране развивать эффективность государственных институтов.

Рынки,Алексей Кудрин,Максим Решетников,Счетная палата,Минэкономразвития,Совет Федерации,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители