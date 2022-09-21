В России приготовились к снижению стоимости нефти

Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году стоимость российского сорта нефти Urals снизится с 70 долларов за баррель, что ожидается в 2023-м, до 65. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации заявил глава ведомства Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в ближайшие годы ожидается снижение роста мировой экономики, а значит, спрос на нефть окажется меньше предыдущих ожиданий. Министр выразил уверенность, что в 2024-2025 годах экспорт в российской экономике вырастет, в первую очередь за счет нефти и газа, однако признал, что в следующем году он продолжит падение.

Также в своем выступлении Решетников указал, что в августе доходы российского бюджета впервые оказались ниже расходов, при этом такая ситуация наблюдается на всех уровнях.

В августе средняя цена на Urals упала на 4,7 процента до 74,7 доллара за баррель. Причиной беспрецедентного дисконта по отношению к эталонным сортам сырья Brent и WTI стали санкции западных стран. Зимой вступит в силу частичное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС. Кроме того, страны G7 готовятся ввести потолок цен на сырье из России, а в США обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении компаний, помогающих продавать российскую нефть.