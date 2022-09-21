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52 минуты назад

В Испании назвали незаменимый продукт из России

Лера Букина

Существует риск того, что Евросоюз лишится незаменимых в нынешней ситуации российских товаров. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

В Испании назвали незаменимый продукт из России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что речь, в частности, идет о дизельном топливе. Автор публикации указывает на крайне высокую стоимость дизельного топлива в последнее время. При этом в последнее время цены на бензин немного падали, отметил он.

«Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти», — подчеркнул журналист.

Цены на дизель и бензин повышаются по нескольким причинам, указал автор. По его словам, Европа — чистый экспортер бензина. Следовательно, в странах производят это топливо больше, чем нужно для внутреннего использования. Так, дизель продается другим государствам, отметил журналист. Вместе с тем, как отметил он, европейским странам нужно больше дизеля, чем они могут сами произвести. Обозреватель Игнасио Фариса подчеркнул, что более трети этого топлива сейчас направляют из РФ. По его словам, «насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти».

По мнению экспертов, в период ограничений у стран ЕС нет возможности компенсировать нехватку российского дизельного топлива. Они отмечают, что увеличение импорта у альтернативных поставщиков в этом не поможет. Экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч указывает на закрытие части местных нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, заменить дизель крайне проблематично.

В начале сентября министры финансов стран «большой семерки» договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России.

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