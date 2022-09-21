Эксперт описал будущее курса рубля

В долгосрочной перспективе сложно предсказать, что произойдет с курсом рубля, но в ближайшем будущем его точно будет лихорадить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил финансовый аналитик Николай Кульбака.

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Он отметил, что сейчас на курс рубля больше всего влияют политические шаги, а не экономические процессы. По словам Кульбака, именно это и мешает экспертам делать прогнозы по отечественной валюте, поскольку они не понимают, как будут идти боевые действия.

При этом экономист указал на то, что предпринятые Центробанком и властями России в последние полгода шаги частично компенсируют удары по экономике.

«Но то, что курс будет лихорадить — однозначно», — подчеркнул Кульбака.

Несмотря на это, по его словам, в ближайшее время рубль заметно укрепится, поскольку «люди станут пытаться тем или иным способом перевести валюту или выбрать ее». Кроме того экономист уверен, что сильного падения после этого также не произойдет, ведь на курс влияет «слишком много как внутренних, так и внешних факторов».