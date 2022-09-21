Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
39 минут назад

"Будет лихорадить": эксперт о будущем курса рубля

Елена Прошина

В долгосрочной перспективе сложно предсказать, что произойдет с курсом рубля, но в ближайшем будущем его точно будет лихорадить. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил финансовый аналитик Николай Кульбака.

Эксперт описал будущее курса рубля
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что сейчас на курс рубля больше всего влияют политические шаги, а не экономические процессы. По словам Кульбака, именно это и мешает экспертам делать прогнозы по отечественной валюте, поскольку они не понимают, как будут идти боевые действия.

При этом экономист указал на то, что предпринятые Центробанком и властями России в последние полгода шаги частично компенсируют удары по экономике.

Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет

«Но то, что курс будет лихорадить — однозначно», — подчеркнул Кульбака.

Несмотря на это, по его словам, в ближайшее время рубль заметно укрепится, поскольку «люди станут пытаться тем или иным способом перевести валюту или выбрать ее». Кроме того экономист уверен, что сильного падения после этого также не произойдет, ведь на курс влияет «слишком много как внутренних, так и внешних факторов».

Ранее индекс Мосбиржи упал более чем на 5%. Во вторник он также показывал падение на 8,84%. При этом курс рубля никак не отреагировал на это, он по-прежнему торгуется на уровне 60 рублей за доллар.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители