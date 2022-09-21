Индексы Мосбиржи и РТС упали на фоне новостей

Российский рынок акций в среду продолжил нисходящую коррекцию в свете насыщенного новостного фона, связанного с геополитикой. По итогам дня индекс Мосбиржи упал на 3,83% - до 2 130,71 пункта, индекс РТС - на 4,1%, до 1 106,82 пункта.

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"Значительная часть резкого снижения на старте торговой сессии была выкуплена. Не исключено, что локальный "медвежий" импульс, начавшийся накануне, достиг своего пика, и краткосрочно может сформироваться отскок", - считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Цена нефти Brent в среду к вечеру упала на 0,78%, до $89,91 за баррель на новостях о росте коммерческих запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей за неделю. Курс доллара по итогам дня подрос на 0,03% - до 60,62 руб., евро снизился на 0,45%, до 60,14 руб.

Рынок акций

На российском рынке акций в среду покупателей почти не было. Лидерами роста, а точнее, немногими выросшими в цене акциями, оказались бумаги "Ашинского металлургического завода" (+7,1%), группы "Самолет" (+2,9%), агрохолдинга "Черкизово" (+2,2%), видимо, в связи с тем, что на фоне обвала рынка, как правило, дорожают в основном бумаги компаний малой и средней капитализации, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки холдинга X5 Retail Group (-8,8%), бумаги группы Polymetal (-8,3%) и холдинга VK (-8,2%), видимо, в связи с тем, что из этих бумаг преимущественно выходили нерезиденты, добавила эксперт.

Прогноз на 22 сентября

22 сентября рынки могут отыгрывать результаты заседания ФРС. "Повышение Федрезервом ставки на 75 б. п., до 3-3,25% уже заложено в ожиданиях и стоимости активов, поэтому на рынках, скорее, вероятен слабый положительный импульс по факту решения, нежели отрицательная реакция. Выраженно негативно рынок мог бы отреагировать на повышение ставки на 100 б. п., однако вероятность такого шага, согласно FedWatch, с прошлой недели сократилась с 31% до 18%. Инвесторы также обратят внимание на прогнозы регулятора", - рассказал Александр Бахтин.

В четверг ежемесячный отчет представит ЕЦБ. В этот же день решение по ключевой ставке будет принимать Банк Англии. Прогнозируется повышение ставки на 50 б. п., до 2,25%. Кроме того, выйдет важная статистика по США - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице.