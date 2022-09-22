Российская валюта продолжает укреплять свои позиции в четверг, 22 сентября. Курс европейской валюты в ходе торгов опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

В среду в России объявили частичную мобилизацию. Валютный рынок не проигнорировал данную новость. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. 22 сентября рубль активно укрепляется к основным валютам.

16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.