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1 час назад

Евро и доллар рухнули

Лера Букина

Российская валюта продолжает укреплять свои позиции в четверг, 22 сентября. Курс европейской валюты в ходе торгов опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

В среду в России объявили частичную мобилизацию. Валютный рынок не проигнорировал данную новость. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. 22 сентября рубль активно укрепляется к основным валютам.

16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.

Экономист заявил о необходимости девальвации рубля

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин не исключал повышения курса доллара до 100 рублей. Серьезное ослабление рубля может произойти при появлении «драматических» факторов. В частности, по словам эксперта, речь идет о глобальной рецессии или резком сокращении платежного профицита.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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