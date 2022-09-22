Российская валюта продолжает укреплять свои позиции в четверг, 22 сентября. Курс европейской валюты в ходе торгов опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа.
В среду в России объявили частичную мобилизацию. Валютный рынок не проигнорировал данную новость. Сразу после заявления президента РФ по данному вопросу российская валюта немного снизилась к основным иностранным валютам. 22 сентября рубль активно укрепляется к основным валютам.
16 сентября Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых.
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин не исключал повышения курса доллара до 100 рублей. Серьезное ослабление рубля может произойти при появлении «драматических» факторов. В частности, по словам эксперта, речь идет о глобальной рецессии или резком сокращении платежного профицита.